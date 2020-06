Det er vanskelig å tenke seg en sammenlignbar hendelse i norsk presse. Men for moro skyld: Se for deg at VG hadde publisert en provoserende kronikk der en omstridt politiker hadde tatt til orde for å sette inn hæren mot demonstranter i norske byer.

Så hadde de ansatte i VG gått aldeles i harnisk og hevdet at det var en trussel mot minoritetene blant de ansatte å trykke noe sånt. Ansatte tok ut sykmelding.