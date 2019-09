Vinneren av fredagens partilederdebatt ble NRK, som har lyttet til folket og endret opplegget. Bort med avbrytelsene, inn med resonnementene. Det fikk også alle partilederne til å fremstå bedre. I et format som ikke krever at samtlige er kretsmester i avbrytelser, er det rom for flere personligheter. Det er befriende.

Jonas Gahr Støre (Ap) fikk muligheten til å utfordre både Sp og regjeringen på måter som faktisk var til å forstå. Han minnet om at Senterpartiets korstog mot sykehusplanene i Oslo bør ta i betraktning at det kan føre til lekkasje av fagfolk fra distriktene til Oslo. Han fikk vist at Arbeiderpartiet snakker til lærerne i duellen om karakterkrav til lærerutdanningen, mens Erna Solberg snakket til foreldrene. Det er en tydelig skillelinje som velgerne kan forholde seg til.