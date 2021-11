Tilliten på tiltalebenken

Retten bruker store ressurser på å finne ut av om Hege Haukeland Liadal har rotet med regningene med vilje. Det er helt riktig å gjøre.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal står tiltalt for forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget.

8. nov. 2021 06:20 Sist oppdatert 13 minutter siden

Tirsdag begynte den seks uker lange rettssaken mot Arbeiderparti-politiker Hege Haukeland Liadal.

Hun er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra 2016 til 2018. Summen hun er anklaget for å ha oppgitt urettmessige regninger for, er 117.000 kroner. Hun er tiltalt for forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget.