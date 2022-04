Avlyst eksamen så russen kan rulle ekstra mye

25. apr. 2022 11:27 Sist oppdatert nå nettopp

Endelig kan russen rulle igjen.

Hvorfor skal elevene ta læring alvorlig når myndighetene ikke ser ut til å gjøre det?

Det er ikke noen særlig tvil om at koronaårene har satt sitt preg på læringen. Det har vært to år med trafikklys, kohorter og digital undervisning. Elevene har ikke lært så mye som de ellers ville gjort. Hvordan skal man bøte på det?

På et bystyremøte i mars tok Venstres Hallstein Bjercke til orde for at lærerne tar en uke av sommerferien sin til å tette elevers læringshull, kunne man lese i Utdanningsnytt. Han mente det var viktig for å gi elevene en mulighet for å ta igjen for tapt læring.