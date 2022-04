Bursdagsbarnet Blitz, hey ho, let’s go!

Venstreradikale i alle varianter og fasonger har i 40 år hatt Blitz som tilholdssted. Dette bildet er fra 2002. Tittelen på kommentaren er insprert av The Ramones, men rett skal være rett: Johnny Ramone var Republikaner, og bandet har dermed hatt en heller kjølig posisjon blant blitzere.

Jeg var vettskremt første gang jeg gikk inn døren på Blitz.

Jeg kommer aldri til å glemme sommerfuglene i magen da jeg gikk inn døren til Pilestredet 30c for første gang.

Da var jeg 17 år og hadde tatt turen fra Flekkefjord sammen med min far. Mens han var på legeseminar på Rikshospitalet, skulle jeg spise på Kafé Blitz. Han var ikke overbegeistet. To brødskiver med nøttepålegg ble det. Og et glass melk. Jeg satt alene ved et svartmalt trebord, studerte plakatene som hyllet opprør verden over, og var livredd. Men jeg var også i himmelen. Endelig var jeg hjemme hos «mine egne».