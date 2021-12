Testsystemet fungerer ikke godt nok

Testing er helt avgjørende for å beholde kontrollen. Men systemet oppmuntrer folk til å la være.

Selvtester er en sikker og billig vei ut av uføret. Men nå sliter myndighetene med å få tak i mange nok.

Med høye og stigende smittetall to uker før jul er det ikke rart at folk blir urolige. Det er nå familiene endelig skal samles. Venner skal komme hjem fra studiesteder og arbeidsplasser og møte hverandre.

Hvis folk tester seg med en gang de mistenker at de kan være smittet, vil en kunne unngå mye smitte i samfunnet. Men testing kan også brukes forebyggende. Det er et superverktøy for å kunne møtes selv om det er mye smitte der ute. Hvis alle tester seg samme dag som de skal i for eksempel en julemiddag, synker risikoen dramatisk (dersom testene er negative, da).