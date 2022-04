Selv India og Kina blir rystet av bildene fra Butsja

6. apr. 2022 13:00 Sist oppdatert nå nettopp

Zhang Jun, Kinas FN-ambassadør, syntes bildene fra Butsja var svært foruroligende.

Men noen sanksjoner kommer foreløpig ikke på tale.

Nok en gang måtte FNs sikkerhetsråd innkalle til hastemøte om Ukraina. De uhyrlige bildene av drap på sivile i Butsja taler sitt tydelige språk. Krigen må ta slutt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj langet ut mot FN for ikke å gjøre mer for å stanse krigen. Han sammenlignet grusomhetene i Butsja med hva IS gjorde i Irak og Syria. Kvinner og barn er blitt drept i sitt eget hjem. Sivile i bil er blitt drept av stridsvogner som kjører rett over dem. Og dette er det ikke IS som står bak, men et permanent medlemsland i sikkerhetsrådet.