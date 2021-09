Oslopolitikere må lære seg kamptaktikk

Hvorfor klarer ikke oslobenken på Stortinget å kjempe sammen for Groruddalen?

Grorud samfunnshus var fylt da politikere møttes til debatt om klimatiltak i dalen.

5. sep. 2021 17:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det var et av disse øyeblikkene der selvransakelsen rådet.

– Det er ekstremt viktig at vi representerer Oslo på Stortinget, og at vi er oslopolitikere, ikke bare rikspolitikere. Det blir veldig fort sånn at vi som er oslopolitikere, blir nasjonalpolitikere. Vi må være like opptatt av byen som andre folk er.