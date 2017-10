Det kan ikke utelukkes at Odd Nerdrum ble benådet fordi han er Odd Nerdrum | Andreas Slettholm

De siste tre årene er totalt tolv kriminelle benådet.

Mandag fikk de følge av kunstneren Odd Nerdrum, som er funnet skyldig i grovt skattesvik og dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Nå slipper han å sone, takket være en ordning med røtter i et enevelde der nesten alt ga dødsstraff, og Kongens nåde dermed var et spørsmål om liv og død.

Nåderetten den gang var ment som beskyttelse mot maktmisbruk fra dårlige eller korrupte domstoler. Likefullt har den overlevd i de fleste moderne demokratier, og omtales gjerne som en juridisk «sikkerhetsventil».

Spørsmålet er hvor godt den virker.

Unntatt offentlighet til 2010

I Norge er benådninger et utdøende fenomen.

Fjorårets 63 søknader er omtrent en femtedel av antallet i 2005.

Det året skapte Dagens Næringsliv et voldsomt politisk rabalder med avsløringer av hvordan kriminelle kjøpte falske legeerklæringer til bruk i benådningsprosessen, men så ble det ganske stille igjen.

Hadde Odd Nerdrum blitt benådet på den tiden, ville vi neppe fått vite om det. Frem til 2010 var nemlig selve benådningen unntatt offentlighet.

Fortsatt er saksdokumentene hemmelige. Og hverken avslag eller benådning begrunnes.

Paradokset er stort om man sammenligner med rettssystemet, der kravet til åpenhet og begrunnede avgjørelser er stort. Juryordningen avskaffes ved nyttår på grunn av nettopp dette, mens benådningsordningen består.

Helse som benådningsgrunn

Den vanligste årsaken til en benådning, ifølge akademiske artikler om temaet, handler om den domfeltes helse.

«Helsegrunner» kan være en fleksibel kategori. Det var den oppgitte årsaken til at spiondømte Arne Treholt ble benådet av Brundtland-regjeringen i 1992. Helt usannsynlig er det ikke at Sovjetunionens fall i hvert fall medvirket.

Som Treholt har også Nerdrum sendt inn ny benådningssøknad, etter først å ha fått avslag. Hva som har endret seg fra første til andre behandling, får ingen vite.

For all del, det kan godt hende det er ekstraordinære forhold som gjør at soning er urettferdig eller urimelig akkurat for Odd Nerdrum.

Men det kan også godt hende med noen som ikke får innvilget benådningssøknaden sin.

Mulig forskjellsbehandling

For den mulige forskjellsbehandlingen som kan oppstå med ubegrunnede avgjørelser, lukket saksbehandling og manglende rettspraksis eller klare kriterier, er et vesentlig ankepunkt mot benådningsordningen.

I USA viste en stor undersøkelse i 2011 at hvite hadde fire ganger større sannsynlighet for å bli benådet enn svarte for de samme kriminelle forholdene. Om domfelte får folkevalgte til å hjelpe seg, har også stor effekt.

Det illustrerer at benådningssystemet fort kan komme på kant med et helt sentralt prinsipp i rettstaten: Likhet for loven.

Grundig begrunnelse reduserer tvil

Dette kan også være relevant i Norge. For eksempel når en bejublet kunstner med offentlig profil, mange støttespillere og høy kulturell kapital er en av ytterst få som slipper straff gjennom benådning.

Er det helt sikkert at Justisdepartementet har klart å ignorere dette i sine vurderinger? En grundig begrunnelse ville i hvert fall gjort tvilen mindre.

Det henger rett og slett ikke på greip at dommen for grovt skattesvik er offentlig, mens årsaken til at Nerdrum skal slippe straffen, er hemmelig.

Flere problemer

Eksempler fra USA belyser også øvrige problemer: Donald Trumps benådning av den mildt sagt omstridte sheriffen Joe Arpaio demonstrerer hvor urettferdig en slik uinnskrenket makt oppleves dersom skjønnet utøves feil.

Obama opphevet mange urimelig harde narkotikastraffer, som viser at benådning kan være med på å opprettholde dårlige lover, som en enkel snarvei i stedet for å gjøre nødvendige lovendringer.

Mer fleksibel soning

Mest sannsynlig blir det færre benådningssaker i Norge fordi Kriminalomsorgen er mer fleksible i hvordan straffen kan sones.

Bruk av fotlenke, eller overføring til behandling ved store helseproblemer, er tilrettelegging som gjør det lettere å gjennomføre straffen man er dømt til.

Slike løsninger er langt bedre enn benådning, og alt i alt taler mye for at ordningen er klar for historiens skraphaug.

Norske domstoler i dag er ikke dårlige og korrupte. Gjenopptakelseskommisjonen finnes for uskyldig dømte, og altså utstrakt tilrettelegging for dem som har vansker med å gjennomføre soningen.

Det er uansett lite logisk at Regjeringen, og ikke en sakkyndig nemnd eller domstol, benåder. At den utøvende makt overprøver den dømmendes avgjørelser, bryter med maktfordelingsprinsippet.

Muligens bør benådningsmuligheten beholdes på en eller annen måte, forbeholdt helt spesielle saker.

Er Nerdrum-saken en av dem? Det er vanskelig å si, og nettopp dét illustrerer problemet.