Det norske boligmarkedet har tidvis vært spinnvilt. I 2015 og 2016 steg boligprisene samlet med 18 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

Når norske boligeiere på så kort tid får så store økninger i formuene sine, er det lett å ty til overskrifter som proklamerer «boligfest». Men egentlig er det lite å rope hurra for.

Én sak er alle dem som står utenfor boligmarkedet og ser drømmen om egen bolig bli fjernere og fjernere. En annen er trusselen mot stabiliteten i norsk økonomi. Når boligprisene vokser så fort etter en allerede lang periode med oppgang, øker sannsynligheten for en smell i andre enden.

Akkurat nå ser det ut til at Norge klarer kunststykket «myk landing» i boligmarkedet.

Heldigvis kom det et taktskifte. Siden januar 2017 har boligprisene i Norge samlet sett bare økt med 0,8 prosent, viser tallene til Eiendom Norge. Dette er mindre enn den generelle lønns- og prisveksten i Norge, og det betyr at boliger reelt sett er blitt billigere.

Flate år

I noen hektiske vårmåneder så det ut som markedet kunne ta av igjen, spesielt i Oslo, men det virker å ha vært et midlertidig fenomen. I august falt prisene på landsbasis med 0,1 prosent sesongjustert, et svakere tall enn mange hadde forventet.

Fremover tror de viktigste prognosemakerne at vi vil fortsette å ha en ganske flat utvikling. Ingen av de store bankene eller SSB anslår at boligprisene vil holde tritt med den generelle lønnsveksten frem mot 2021.

For et folkeslag som er blitt vant til ellevill boligprisvekst, er det ganske uvant. Men egentlig er det svært gledelige nyheter.

Balansekunst

Alle venter at rentene skal opp fremover, men i stedet for å komme ut av en periode med prisbonanza, har vi hatt halvannet år med flate markeder. Boligforskriften som ble innført i 2017 og strammet inn reglene for utlån, har trolig bidratt til det.

Gjelden i norske husholdninger er på historisk høye nivåer, men de rekordlave rentene har gjort at vi bruker en relativt liten andel av inntekten vår på å betjene den. Fremover blir det mer krevende.

I sin ferske prognose anslår SSB at boligrenten vil øke med rundt 1,1 prosentpoeng fra 2018 til 2021. Det vil være med på å hindre en prisgalopp, men er ikke nok til å utløse en stor nedgang i boligprisene, ifølge byrået. Økt lønnsvekst og lav ledighet i årene fremover vil dessuten fungere som et motvekt til kreftene som presser prisene ned.

Det ser også ut til at tilbudet og etterspørselen i boligmarkedet er noenlunde i balanse. Mange nye utbyggingsprosjekter står ferdige denne høsten og bidrar til en stor økning i tallet på bruktboliger til salgs. Enkelte har fryktet at det kunne sende boligprisene bratt nedover, men foreløpig ser det ut til at det finnes tilstrekkelig med kjøpere til å unngå det. I tillegg til at det er historisk mange boliger til salgs, er også volumet på omsetningen av boliger høyere enn på mange år.

Keep calm

Så akkurat nå ser det ut til at Norge klarer kunststykket «myk landing» i boligmarkedet. Det er på ingen måte gitt. Boligmarkeder har ofte hatt en tendens til enten å gå bratt opp eller bratt ned, med den ustabiliteten den fører med seg for resten av økonomien.

Som alltid er psykologien i markedet en joker. Tallene som kommer utover høsten kan komme til å vise små fall i boligprisene. Det kan gjøre at noen aviser tar frem krigstypene, men slik det ser ut nå, har vi ingen grunn til panikk. I stedet kan det være en sunn påminnelse om at stigende boligpriser ikke er en naturlov, heller ikke i Norge.