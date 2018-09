Vi kan ikke være landet som skattlegger alt, bortsett fra medfødte privilegier.

Av en eller annen grunn får man skattefritak for å bli født inn i rikdom. Venstresiden bør tette skattehullet.

Skamfølelsen slår meg i magen når Susanne prater. Hun er fattig og gruer seg til å snakke om feriene hun ikke kunne dra på og magen som rumler etter middagen hun ikke har spist.

Programmet Jeg mot meg på NRK holder et imponerende nivå, og Susannes historie har gjort et uutslettelig inntrykk. Kanskje er det bildet av moren som går gjennom søppelcontainere midt på natten, som plager meg. Kanskje er det relasjonene som slås til pinneved av tilværelsens brutalitet.

Skammekroken er tett befolket

Et århundre etter at arbeidsfolk reiste seg for å jage skammen og fattigdommen ut av hjemmene sine, er skammekroken igjen tett befolket. I stor grad av dem som har falt utenfor. Folk som for øvrig ikke må forveksles med millionærer som tror fattigdom og lykke har noen sammenheng.

På den andre enden av skalaen er det imidlertid lite skam å finne. Ifølge nye tall fra SSB øker forskjellene mellom hvor mye folk eier. De 10 prosent rikeste i Norge eier nå en større andel av landets formue enn tilsvarende gruppe i Storbritannia.

Funnene er ikke overraskende, men de er paradoksale. I en tid hvor alle er enige om at ulikhet er et samfunnsproblem går de fleste piler i feil retning og det er langt mellom troverdige politiske svar.

Skattlegg arv!

At venstresiden trenger en plan for å gjøre noe med ulikhetene etter neste stortingsvalg, er så selvsagt at det knapt trenger å sies. Det er tross alt derfor vi har en venstreside i det hele tatt. At de aller største formuene faktisk skattlegges, er blant forutsetningene for å gjøre noe med forskjellene. Et av de mest treffsikre tidspunktene for å skattlegge formuer er idet de skifter hender. Det er dessuten et rettferdig prinsipp at man skatter litt av privilegier man er født inn i så lenge vi skattlegger folks arbeidsinnsats ganske hardt.

At Arbeiderpartiet ikke lenger forstår dette og avviser enhver form for skatt på arv, tyder på at de ikke tar ulikhetens skyggesider alvorlig nok.

Det gir absolutt ingen mening at rørleggeren og helsefagarbeidere skatter for hvert eneste sekund med hardt arbeid, mens arvinger kan motta uendelig store formuer uten å betale så mye som en krone i skatt. Det siste er også en viktig driver for at store formuer blir stadig større.

God, gammeldags omfordeling

En som viser mer selvinnsikt enn arvinger flest, er Ferd-arving Alexandra Andresen som er ærlig om at hun «ikke har gjort en dritt» for egen formue.

De siste årene har innvandringsdebatten vært venstresidens akilleshæl i ulikhetsdebatten. Nå er Ap langt på vei i ferd med å forstå viktigheten av politisk kontroll på dette feltet. Men det hjelper lite hvis man samtidig glemmer god, gammeldags omfordelingspolitikk og legger bort progressiv skattepolitikk.

Vi kan ikke være landet som skattlegger alt, bortsett fra medfødte privilegier.

Internrevisjonen: Hver uke skriver Andreas C. Halse eller Haakon Riekeles i Aftenposten om norsk politikk. Halse kritiserer venstresiden, mens Riekeles kritiserer høyresiden. Andreas C. Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom. I dag jobber han med faglige rettigheter og internasjonal politikk som daglig leder i Svenssonstiftelsen.

