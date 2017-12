For en norsk statsminister topper et møte på tomannshånd med USAs president det meste.

USA er Norges viktigste allierte. Derfor står en langsiktig pleie av dette forholdet meget høyt på enhver norsk regjerings utenrikspolitiske prioriteringsliste. Også om man ikke er så begeistret for verten i Det hvite hus.

Problematiske år

På 90-tallet fikk både Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik et meget godt forhold til Bill Clinton.

Så kom George W. Bush. Hans katastrofale krigspolitikk kjølnet Norges forhold til USA. Men ikke forholdet mellom Bush og Bondevik. Han deltok på bønnestunder med den kristne presidenten. Og to ganger i løpet av to år ble han invitert til samtaler med Bush i Det hvite hus.

Dette kom Norge til nytte da vi sa nei til å delta i Irak-krigen. For i en telefonsamtale med Bush argumenterte Bondevik med at han som kristen ikke ville trosse sin egen samvittighet. Det aksepterte merkelig nok Bush, mens andre vestlige land land havnet i kulden etter sitt Irak-nei.

Fra utestengt til fan

Etter at Jens Stoltenberg overtok som statsminister ble det jobbet intenst for å få til et møte med George W. Bush. Det nektet amerikanerne hardnakket.

For i tråd med tradisjonen ringte USAs president høsten 2005 for å gratulere Stoltenberg med valgseieren. Etter samtalen hevdet den ferske statsministeren at han hadde gjort det helt klart at Norge ville trekke ut ingeniørsoldatene som var en del av oppryddingen etter Saddam Husseins fall.

Stoltenbergs problem var at han hadde falt for fristelsen til å bløffe om samtalens innhold for å fremstille seg mer resolutt enn det var dekning for. Det mislikte amerikanerne sterkt.

De mente den ferske norske statsministeren ikke helt var til å stole på. Det skulle ta hele seks av Stoltenbergs statsministerår før han fikk invitasjon til Det hvite hus. Og da het presidenten Barack Obama.

Nå er det annerledes:

«NATOs generalsekretær, Stoltenberg, er min største fan», proklamerte Donald Trump på et velgermøte en tidlig i desember.

Her er det nok Trumps forkjærlighet for hemningsløst egenskryt som viser seg frem. For selv ikke årene i NATO kan ha forandret Jens Stoltenberg så dramatisk at han plutselig er blitt en stor fan av Trumps impulsive måte å drive sikkerhetspolitikk på.

Lite til felles

Det finnes få vestlige politikere som har mindre til felles enn Donald Trump og Erna Solberg. I både stil og innhold skiller de lag. Derfor er det en krevende øvelse Erna Solberg står overfor når hun onsdag 10. januar for tredje gang besøker Det hvite hus.

Tore Meek / NTB scanpix

Under de to første var Barack Obama vert. Nå er det en søkkrik realitystjerne som en tvilsom impulskontroll som tar i mot henne. En som har snudd opp-ned på den politiske samtalen - også mellom statsledere.

Erna Solberg vil få bruk for all sin stoiske ro i møtet med den mest uforsigbare president i USAs moderne historie. Men det kommer også til å gi henne en anledning til å minne ham på hva Norge er opptatt av. Og i beste fall greier USAs 45. president konsentrere seg om dette noen få tilmålte minutter.

