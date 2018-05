Søndagens partilederdebatt i Sverige var fascinerende å bivåne. I landet der innstramning i innvandringspolitikken for kort tid siden var så utenkelig at det førte til regjeringskrise, var innvandring denne kvelden hovedtema for sendingen. Og, ikke minst: partiledere på borgerlig side konkurrerte om å tilby den strengeste innvandringspolitikken.

Det er verdt å skru klokken fire år tilbake for tydelig å se hvordan det svenske politiske landskapet har forandret seg.