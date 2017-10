Man kan lett få inntrykk av den sittende administrasjonen i Washington D.C. setter bortimot verdensrekord i ineffektivitet. Alt koker liksom bort i Kongressens etterforskning av den mulige store skandalen, samt presidentens idiotiske Twitter-meldinger og andre påfunn. Nesten alt av tunge politiske initiativer strander i Kongressen, selv om Republikanerne har flertall.

Fortsatt står utnevnelsen av Neil Gorsuch til ny høyesterettsdommer der som Trumps store seier siden han overtok makten i vinter. USAs høyesterett har en formidabel makt når det skal avklares om politiske stridsspørsmål er i pakt med grunnloven og andre lover.

Men kanskje er det riktigere å si at Gorsuch fremstår som den store seieren. Trump gjør nemlig, som den avdøde medielederen Kåre Valebrokk sa om seg selv, mye vondt i det skjulte.

Rettsvesenet endres

Ett eksempel er nettopp dommerutnevnelser, for Høyesterett er ikke den eneste som teller. Trump har nominert et stort antall dommere til ulike føderale domstoler, og han plukker de mest høyreorienterte han kan finne blant kvalifiserte kandidater.

Fortsatt er mange av dem ikke formelt godkjent, men de blir det etter hvert og vil forandre det politiske klimaet.

Trump husker nok godt hvordan føderale dommere stanset hans kontroversielle forslag til ny immigrasjonslovgivning tidligere i år. Jo flere dommere utnevnt av Barack Obama eller tidligere presidenter han kan klare å erstatte, desto lettere blir det for ham i fortsettelsen.

Miljøpolitisk revers

Immigrasjonspolitikk er et annet felt der Trump-administrasjonen gjør fremskritt. Riktig nok er det lite fremdrift i muren han vil bygge mot Mexico, og det har heller ikke lyktes å presse gjennom særlig omfattende endringer i det føderale lovverket. Men grensekontrollen er blitt strengere, og flere illegale immigranter enn før transporteres ut av USA.

Enda viktigere er endringer i USAs miljø- og energipolitikk. Den ytterst kontroversielle Dakota Access Pipeline er nå i drift. Oljen flyter gjennom indianerreservater og truer en rekke miljøformål.

Kullindustrien har fått grønt lys for nye prosjekter, selv om det er høyst tvilsomt om den vil kunne utnytte det. Prisen på kull er så lav at selv kinesisk kullindustri sliter.

Skjermer næringslivet

Miljøvernminister Scott Pruitt gjør i tillegg en mengde små grep som skal skjerme amerikanske bedrifter fra å måtte ta hensyn til miljøet. For Trump-administrasjonen er vekst, profitt og arbeidsplasser det viktige.

Nok en viktig endring, kanskje den viktigste, er at Trump med en såkalt presidentordre har slått fast at ingen nye reguleringer av næringsvirksomhet kan iverksettes uten at to gamle strykes. De totale kostnadene for næringsdrivende kan heller ikke økes.

Listen kunne lett forlenges, for eksempel med utdanningspolitiske grep.

Ingen påstår seriøst at det ligger noen dypsindig strategi bak, altså at Donald Trump lager spetakkel om uvesentligheter for å slippe oppmerksomhet om reelle politiske endringer.

Gir argumenter i 2020

Presidenten er i grove trekk så politisk inkompetent og udisiplinert som han fremstår. Mange av de store forslagenes som har havarert eller havnet på et sidespor, kunne ha vært realisert med bedre fotarbeid.

Men Trump er ikke dum. Han skjønner hvor han må levere for å ha en sjanse til gjenvalg. Hvis tallet på nye immigranter går ned og tallet på uttransporterte går opp, vil velgerne hans ikke bry seg om hvorvidt bestemte lovforslag er blitt vedtatt eller ikke.

Presidentordren som skal skåne amerikanske virksomheter fra flere føderale byrder, er i kjernen av republikansk politikk. Hvis grepene blir så effektive som de ser ut på papiret, blir de gode valgkampargumenter om to-tre år. Det er ingen grunn til å tro at presidentvalget i 2020 blir mindre ideologisk og polarisert enn det i 2016.

For tidlig å dømme

Så kommer alt det «lille», som presidenten nok vet om, men ikke styrer. For kompetente folk i Trumps administrasjon, for eksempel nevnte Pruitt, kan alt sirkuset rundt presidenten være perfekt – det tilsynelatende store stjeler oppmerksomhet slik at man kan gjennomføre det tilsynelatende lille i fred.

Ikke dermed sagt at presidentskapet egentlig er vellykket, bare at det er for tidlig å dømme det.

Donald Trump driver permanent og strategisk valgkamp i statene som sikret ham seieren i fjor. Meningsmålingene der tyder på at han ikke er sjanseløs. Ukrutt forgår ikke så lett.