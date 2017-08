Vi stemmer ikke på en statsminister her i landet, men på partier. All valgforskning viser dessuten at det er sakene som betyr noe, ikke personene.

Tross dette er det naivt å tro at ikke partienes frontfigurer har en helt spesiell egenverdi i valgkampen. De representerer jo så mye mer enn seg selv. Ikke minst i et 2017-valg som så tydelig også er et valg mellom to politikere som så gjerne vil lede landet de neste fire årene.

Derfor kan nettopp årets statsminister-duell få større betydning enn det som er vanlig ved stortingsvalgene.

Solberg den foretrukne

Erna Solberg kan ikke svare klart på hvilke partier hun vil regjere sammen med. Det kan heller ikke Jonas Gahr Støre. Men ingen utfordrer disse to som statsministerkandidater. I et høyttenkende øyeblikk nevnte riktignok Knut Arild Hareide Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som en mulighet. Det var bare uttrykk for et øyeblikks forvirring.

Dagens statsministermåling kårer Erna Solberg som den foretrukne. 44 prosent vil ha henne som statsminister, mens 41 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. I mai, da Respons Analyse sist målte dette for Aftenposten, var det omvendt: 47 prosent ønsket seg da en Støre-ledet regjering, mens 40 prosent foretrakk Erna Solberg.

Slik beveger statsminister-målingene i takt med partibarometeret. Nå sliter Arbeiderpartiet. Da svekkes også ofte troen på partilederen som statsminister.

«Vippepartienes» valg

Et interessant trekk er at når Respons bryter tallene i målingen ned på partitilhørighet finner vi at hele 74 prosent av Miljøpartiet De Grønnes velgere vil ha Støre, bare 16 prosent svarer Solberg.

Og minst like viktig: 69 prosent av KrFs velgere har Erna Solberg som sin favorittkandidat. Bare 17 prosent svarer Støre. Det forteller noe om hvor KrF-velgernes hjerte akkurat nå ligger i spørsmålet om Knut Arild Hareides vanskelige sidevalg. Venstre-velgerne er mer delt med 59 prosent for Solberg, mens 27 foretrekker Støre.

Dette er tall som forteller noe om stemningen i disse tre «vippepartiene». Men de sier også noe om hvilket handlingsrom Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide og Rasmus Hansson har – eller ikke har – i valget mellom en borgerlig eller rødgrønn regjering.

God nattesøvn

Nå er det heller tvilsomt om det finnes velgere som mister nattesøvnen ved tanken på de to statsministerkandidatene.

I fire år har Erna Solberg vist at hun med ro og flegma er i stand til å styre Norge. Det er selvsagt ingen tilfeldighet at Høyre åpnet valgkampen i sommer med sin «Erna er stjerna»-strategi.

Jonas Gahr Støre er også en av landets mest populære politikere. Han har åtte års regjeringserfaring på toppen av tiden som bakspiller på Statsministerens kontor, første gang da Gro Harlem Brundtland ledet landet. Det finnes nok av dem som mener Støre passer bedre i posisjon enn han gjør som opposisjonsleder.

I all sin ulikhet er det en viktig kjerne av likhet mellom de to: Grundige, saklige, kunnskapsrike og hardt arbeidende som de er. Hverken Solberg eller Støre har snev av den lettvinte demagogens trekk. Og begge er mer opptatt av løsninger enn konfrontasjon.

Men det er i politikkens hverdagsliv. Frem til valgdagen er det duellene mellom de to som gjelder.