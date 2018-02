I lang tid har advarslene haglet, mens man i Stortingets ledelse har turet videre uten å ha kontroll. Bare fra 2014 til 2018 er kostnadene for Stortingets byggeprosjekt gått fra 1,1 til 2,3 milliarder, de siste 500 millionene er oppdaget etter at stortingspresidenten for syv uker siden forsikret at alt var i rute.

Slikt må få konsekvenser. For nå er det Stortingets eget omdømme som ligger i potten.

Stortingspresidenten har gjort det til sin spesialøvelse å skylde på alle andre enn seg selv.

I klartekst forteller dette om et prosjekt som er løpt fullstendig løpsk. Fellesskapets penger er brukt uten mål, mening og styring, mens stortingspresidenten har gjort det til sin spesialøvelse å skylde på alle andre enn seg selv.

Ny syndebukk

Den siste syndebukken er stortingsdirektør Ida Børresen, som for en uke siden måtte gå av like før hun skulle pensjoneres.

Det er et like uverdig som ansvarsfraskrivende spill vi er vitne til.

Da den nye sprekken på 500 millioner ble kjent forrige torsdag, forsvarte stortingspresidenten seg med at dette var «et kostnadsbilde vi ikke kunne forestille oss». Det kunne betydd at Thommessen er ført bak lyset. Men det vil ikke den avsatte direktøren ha sittende på seg. For allerede da prosjektets oktobertall ble kjent for stortingspresidenten, var reservene «i ferd med å bli brukt opp», sier Børresen til Dagens Næringsliv.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det gjaldt reserver som var «satt av» for å sikre at sluttsummen på 1,8 milliarder ikke skulle sprekke. Det er den overskridelsen Stortinget så sent som i juni ble tvunget til å godta. Nå er den historie, og allerede for flere måneder siden var det altså klart at 1,8 milliarder ikke var nok:

«Vi hadde ikke noen tall da, men vi så det veldig tydelig hvilken vei det bar,» er Børresens virkelighetsforståelse.

Da er det mildt sagt frekt av stortingspresidenten å late som om den siste massive sprekken kom fullstendig overraskende.

Katastrofal svikt

Det kan selvsagt være at den som skal være Stortingets fremste mann ikke er i stand til å se det som skjer. Eller forklaringen kan snarere være at han ikke vil se.

Hva som er verst, ja, det er en teoretisk øvelse. For dette skjer i en sak der advarslene er mange og gjentatte. Riksrevisjonen var sterk i sin advarende kritikk i rapporten om saken fra i fjor vår. Det samme var Stortingets egen kontrollkomité.

I en sak med nettopp denne forhistorien burde det vært elementært for den ansvarlige å spørre og grave etter både gamle og nye fakta. Igjen og igjen burde stortingspresidenten forsikret seg om at alt gikk etter planene.

Her må det ha sviktet katastrofalt.

Villedet storting

For i februar 2018 er det altfor sent å la seg overraske over noe som helst i denne saken. Da villeder man samtidig Stortinget. Derfor skal det bli interessant å se hvordan de folkevalgte kommer til å håndtere dette.

Olemic Thommessen er nå en stortingspresident uten tillit. Han ble riktignok gjenvalgt med knappest mulig margin i fjor høst, men bare fordi Høyre overså KrFs oppfordring om å finne en mer samlende kandidat.

For Stortinget og Thommessen har ikke funnet ut av det med hverandre. Han er blitt skandalepresidenten som ikke forstår «Stortingets konstitusjonelle oppgave», som kontrollkomiteen beklagende konstaterte i juni.

Les også: Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken: Holdt ikke Stortinget godt nok informert

«Sterkt kritikkverdig,» var konklusjonen fra en samlet kontrollkomité da presidentskapets rolle i byggesaken sto på dagsordenen.

Da hadde man nettopp hatt strid om presidentskapets rolleforståelse i den såkalte EOS-saken. Også der ble det tatt snarveier for å skjule forhold det var all grunn til å kritisere presidentskapet for.

Presidentens varemerke

Slike snarveier er blitt den sittende presidents varemerke.

Stortingets viktigste regelvokter måtte da også fra nasjonalforsamlingens talerstol beklage at han ikke selv hadde ført opp betydelige ekstrainntekter, slik reglene tilsier.

Beklagelser ble igjen nødvendige da presidenttittelen ble misbrukt i et brev til britiske skattemyndigheter i en privat tvist. Da bløffet Thommessen dessuten på seg statsminister Erna Solbergs støtte og nye beklagelser måtte til.

Alt dette – og det er dessverre mer av slikt – kan komprimeres til stikkordene dømmekraft og rolleforståelse. Det er dypt alvorlig når dette svikter hos landets fremste borger nest etter Kongen.

Farlig signal

For drøyt et halvår siden godtok Stortinget forsikringene om bot og bedring. Nå ser vi at presidenten er i ferd med å dra resten av nasjonalforsamlingen med seg i en nedadgående spiral av mistillit.

Om det får konsekvenser for Olemic Thommessen er en helt annen sak. Bare 34 representanter skal til for å kreve nyvalg, men det betyr ikke nødvendigvis en ny president. Hvis Høyre insisterer på å støtte en vaklende Thommessen, ja, så fortsetter nok den mest skandaliserte president i moderne tid.

I så fall markeres det med all uønsket tydelighet at brutte løfter, manglende informasjon, gjentatte bortforklaringer og tidenes største budsjettsprekk ikke får noen konsekvenser når det er stortingspresidenten selv som har hovedansvaret for misèren.