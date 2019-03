Det er igjen tid for Oslo Symposium – en kristenfundamentalistisk kraftsamling som elsker å spille på politiske strenger. En løst sammenvevd bevegelse som nå «skal feire at vi har fått den regjering vi ønsker oss», slik lederen for det hele, Norge IDAG-redaktør Bjarte Ystebø, formulerer det i et Vårt Land-Intervju (krever innlogging).

Slik skal også en fersk maktfaktor vise seg frem.