Stefan Löfven skulle beholde roen etter valget. Det var det ingen grunn til.

Det var et forunderlig skue da statsminister Stefan Löfven holdt tale på valgvaken for snart tre uker siden. Partiet hans, Socialdemokraterna, hadde fått det dårligste valgresultatet siden 1921 etter at allmenn stemmerett ble innført i Sverige.

Men gå av skulle ikke Löfven. Nei, han holdt fast ved at han kom til å fortsette som statsminister – med ro. Han skulle gjerne ha sett et bedre valgresultat, men velgerne hadde tross alt gjort Socialdemokraterna til det største partiet. Det hadde han rett i, og enkelte av spådommene før valget så langt dystrere ut.

Men den selvsikre tonen var noe ganske annet enn slik det lød på partiets valgvake i 1973. Daværende statsminister Olof Palme (S) fikk spørsmålet: «Opplever du virkelig dette som en seier?»

– Men jeg har ikke sagt at det er en seier. Jeg har bare sagt at …

Tidligere statsminister Tage Erlander brøt inn:

– Det er en seier, Olof, ikke bry deg om det.

Den gangen var det svært jevnt mellom de to blokkene i svensk politikk – eller, helt jevnt, for å være presis. Situasjonen var uheldigvis slik at antallet mandater til Riksdagen, lot seg dele på to: Borgerlig og sosialistisk side fikk 175 mandater hver. Det skulle Sverige etter hvert gjøre om på, slik at et lignende kaos ikke skulle oppstå igjen.

Det var før Sverigedemokraterna dukket opp i det svenske partilandskapet. Nå er det ingen som har flertall.

Status quo eller blokkpolitikkens død

Uansett hvilken regjering Sverige får etter forhandlingene, vil et stort antall velgere bli dypt skuffet.

Stefan Löfven så det ikke slik på valgnatten. «Nå når velgerne har sagt sitt, er det opp til alle oss anstendige partier å vente på det endelige resultatet og siden forhandle og samarbeide for å ta Sverige fremover på en ansvarlig måte. Det må innebære at vi forhandler frem en handlekraftig regjering», sa Löfven.

Dersom Sverigedemokraterna ender opp med å støtte en borgerlig regjering som partiet selv ikke er en del av, vil en del av velgerne deres se det som et svik. Det vil være å støtte normalpolitikken, som mange velgere har stemt på nettopp SD for å gjøre om på. Partileder Jimmie Åkesson står i fare for å miste troverdighet frem mot neste valg dersom han legger til rette for et samarbeid med folk som ved forrige korsvei gikk sammen for å fryse ut SD. Skjønt, mange ville nok også sette pris på at partiet endelig får innflytelse i politikken.

Det anstendige samarbeidet

Men alternativet er like ille for dem som har holdt seg for nesen og stemt på borgerlige partier med forbehold om at SD ikke skal få innflytelse. Går de borgerlige inn for samarbeid med Socialdemokraterna, blir det en slik samling i sentrum at mange velgere vil oppleve at partipolitikken er meningsløs. Socialdemokraterna nekter dessuten å være et støtteparti.

Så står man igjen med Löfven, da. Skal man ta ham på ordet fra valgnatten, burde han i ansvarlighetens navn gå i koalisjon med de borgerlige og danne flertallsregjering. Bare synd at begge sider vil ha statsministerposten – uansett hvor anstendige de mener seg å være.