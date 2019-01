Er Anne-Elisabeth Hagen i live etter at ingen har hørt noe som helst fra henne siden onsdag 31. oktober i fjor?

Det er lenge siden – og hvilken tålmodighet har kidnapperne før de får pengene sine?

Ut fra det vi vet i dag, etterforsker politiet en klassisk kidnappingssak slik vi stort sett kjenner dem fra utlandet – ispedd hypermoderne cyberkriminalitet.

Moderne kriminalitet

Der vi tidligere har hørt om overlevering av løsepenger i form av kontanter i kofferter eller bager på mer eller mindre uoversiktlige steder, krever de som angivelig bortførte Anne-Elisabeth Hagen visstnok at utbetalingen skal skje i form av kryptovalutaen Monero.

Dette er selvsagt noe helt nytt, ikke bare i norsk kriminalhistorie, men internasjonalt. Aftenposten har kartlagt at det på verdensbasis de fire siste årene bare har vært ni saker hvor det har vært krav om utbetaling av løsepenger i kryptovaluta. Ingen av sakene har vært så langvarig som denne.

I samtlige av disse sakene ble det krevd løsepenger i bitcoin, ingen i Monero. Det forteller litt om utfordringene etterforskerne på Lillestrøm står overfor.

Politiet/privat og Eivind Yggeseth / Finansavisen

Familien fikk kravet

Det elektroniske kravet om løsepenger ble sendt til ektemannen, milliardæren Tom Hagen. Det skal ikke mye fantasi til for å spå at sporingen av den elektroniske henvendelsen må ha stått langt oppe på politiets prioriteringsliste under etterforskningen.

Uten resultat til nå. Og mye tyder på at politiet står på bar bakke i etterforskningen.

Liten kommunikasjon

Det jeg undres mest over, er at det knapt har vært kommunikasjon med forbryterne i de nesten to og en halv månedene som er gått siden Anne-Elisabeth Hagen ble bortført.

Etterforskningsledelsen opplyser at kidnapperne har valgt en digital plattform som er lite egnet for kommunikasjon.

Selv om Hagen-familien etter råd fra politiet nektet å utbetale løsesummen som skal ligge på nesten 90 millioner norske kroner i kryptovaluta, skulle man tro at det var i kidnappernes interesse å holde en viss kontakt med Anne-Elisabeth Hagens familie i håp om å komme frem til en form for avtale om løsepenger.

På den annen side skulle man også tro at det var i familiens – og politiets – interesse å få vite om hun er i god behold og hvordan hun har det. Det krever kommunikasjon.

Spor svekkes

Det gikk 10 uker før politiet denne uken gikk ut med saken offentlig. I skrivende stund synes ikke det å ha vært særlig smart. Spor og hukommelse hos eventuelle vitner svekkes for hver dag som går. Det vet alle som driver med etterforskning.

Manglende kommunikasjon med de antatte kidnapperne gjør ikke saken enklere for politiet.

Andre hypoteser

Politiinspektør Tommy Brøske, som leder etterforskningen, har opplyst at politiet har hatt andre hypoteser å arbeide etter – uten at han vil gå nærmere inn på hva disse teoriene går ut på.

Selv om kidnapping nå er politiets hovedteori, er nok ikke alle andre alternativer lagt helt bort.

I alle fall så lenge ingen vet hvordan det står til med Anne-Elisabeth Hagen.