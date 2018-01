Aftenpostens journalistikk skal være systemkritisk: Vi skal skrive om hvordan Ap har håndtert varslerne og varslene som har kommet om partiets nestleder. Det er vesentlig, og av stor offentlig interesse, hvordan Norges største parti håndterer unge partimedlemmer som varsler om hendelser.

Vi jobber også journalistisk med informasjon om hva som faktisk har skjedd og som er grunnlaget for varslene. Men det går et viktig skille mellom hva slags opplysninger vi sitter på og hva vi velger å publisere.

Etiske dilemmaer

Når vi vurderer hva vi skal publisere, har vi med i betraktningen at det kan være belastende for dem som allerede står i den krevende rollen det er å være varsler, som regel unge mennesker som mener seg utsatt for seksuell trakassering. Det er også åpenbart belastende for Trond Giske og hans familie og for andre parter i saken.

Men det er etiske dilemmaer knyttet til disse vurderingene: Når vi ikke formidler detaljene, blir det i større grad opp til leserne å legge sine egne tolkninger av hva som har skjedd i begreper som «seksuell trakassering» og «tilnærmelser».

Det igjen åpner for spekulasjoner.

Åpne kilder som hovedregel

Aftenposten har som hovedregel at vi skal bruke åpne kilder. Åpne kilder gjør at leserne vet hvor informasjonen kommer fra. En åpen kilde er etterprøvbar. En anonym avsender av informasjon er tilnærmet umulig å etterprøve.

Anonyme kilder er likevel en akseptabel journalistisk metode når det er den eneste måten å få ut opplysninger som vi mener er av stor offentlig interesse. I denne saken kan det få store følger for kildene å være åpne. Derfor har det vært nødvendig at mange er anonyme.

Varsleren som skrev en kronikk i Aftenposten om sitt varsel til Ap-ledelsen og om hvordan det ble håndtert, ønsket ikke å stå frem med navn og bilde i offentligheten. Vi har forståelse for at det kan være en stor belastning. Men Aftenposten sikret at vi kjenner hennes identitet, og det var viktig for oss at Ap-ledelsen og Giske kjenner hennes identitet.

Nødvendig med anonyme kilder

Det har også vært nødvendig å bruke anonyme kilder for å få frem hvordan Arbeiderpartiet håndterer varslene og uenigheten i partiet om hvordan de skal håndteres, fordi få ønsker å snakke åpent om dette. Det stiller ekstra store krav til oss som redaksjon.

Vi gjør en vurdering av hvor i systemet kilden eller kildene er plassert, hvilken agenda de har og ikke minst hvilke motiver de har for å være anonyme. Ulik informasjon må behandles ulikt. Det er forskjell på om en anonym kilde fremsetter faktaopplysninger, personlige betraktninger eller rene personkarakteristikker.

Vi bestreber oss også på å sikre at vi har flere uavhengige kilder, og vi skal være kritiske til all informasjon vi får. Når vi bruker anonyme kilder, må vi også vurdere hvor stor offentlig interesse informasjonen de kommer med, har.

Det samlede medietrykket er stort, både for partiet og for varslerne i denne saken. Vi må derfor til enhver tid veie den offentlige interessen opp mot belastningen for enkeltpersoner som er berørte i disse sakene

