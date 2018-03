Ytterst sjelden må politi og arrangører gripe til uttrykk som «fullstendig kaos» og «ute av kontroll» på idrettsstevner i Norge. Liv kunne ha gått tapt. Det er det alvorlige bakteppet for evalueringsarbeidet som nå må gjøres etter Holmenkollen Skifestival 2018.

Femmila må ikke starte så sent som 14.30. Med start tre fire-timer tidligere, rekker ikke folk å drikke seg sørpe fulle før de får det sportslige å konsentrere seg om.

Dét ser ut til å være blant de fornuftige, men også triste lærdommer som nå trekkes etter skandalen.

Konklusjon 1 ble trukket rett etter at Daniel André Tande hadde vunnet i bakken: Folk må skjerpe seg!

Og her er mer å lære: Politiet må ha flere mannskaper på plass. Skogsveien mellom Midtstuen stasjon og skistadion må ryddes, til bruk både for utrykningskjøretøyer og for titusener som skal sluses ut og hjem etter at stevnet er over.

Problemet var i skogen

Alkoholen er i denne saken ikke «elefanten i rommet», som den så ofte ble karakterisert som gjennom høstens og vinterens #metoo-føljetong. Alkoholen er saken selv.

Debatten gikk friskt da man for halvannet tiår siden begynte å selge øl og vin i egne telt i Holmenkollen, nærmest som en kulturtilpasning til Mellom-Europa, der øl og ølreklame er en selvfølgelig del av hoppstevner.

Men problemet lørdag lot ikke til å ligge der. Stemningen inne på stadionområdet var god. Flatfylla tilhørte teltleirene i skogene bak Frognerseteren, nesten som et slags russens Tryvannsstevne II.

Berit Roald / NTB scanpix

Diskret drikking fra polvott

Noe av det som i de kommende dager kanskje blir viktigst å evaluere, er utviklingstrekkene i selve kollenkulturen vår. Vi er noen generasjoner som har trasket opp til langrenn og hopprenn, først med foreldre, senere med venner.

Minnene strømmer på: Blåseorkestrene i sine møllspiste snippkjoler, pølseselgerne som brukte trepinne til å stryke sennep over vasstrukne wienere fra digre buljongtanker.

Langt fra uvanlig var det på disse holmenkollsøndagene å se noen som drakk brennevin fra lerker gjemt i polvotter. Og på lørdagene gjorde vi våre ungdomserfaringer med å sitte i granbarseng ute i skogen og drikke øl under en femmil eller tre.

Folk var «utrolig ufine»

Men flatfyll? Hjelpekorpsutrykninger til besvimelser i snøen? Krabbing langs strømførende T-baneskinner? Krangling med politi og vaktmannskaper? Raseri over at Sporveien ikke klarte å ta unna flere passasjerer på færre minutter?

«Folk har vært utrolig ufine og utrolig vanskelig å lede. De har egentlig gitt blaffen i politiets anvisninger», sa politiets innsatsleder Tore Barstad til NRK.

Så mye stussligere kan en oppsummering av kollenbrølet ikke bli.