Demokrati er å hakke løs på en mosjonist

Statsministeren tror visst han kan tillate seg en joggetur mens folket strever med strømregningene.

Noen blir alvorlig forbannet over slike bilder.

47 minutter siden

Det er lurt å sette av noen minutter til trim. Helst hver dag, for det er bra for humøret og helsen.

Det går ikke an å ytre noe mindre provoserende enn dette. Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte onsdag om sine mosjonsvaner i Aftenposten, bare kort tid etter at han hadde pådratt seg en strekk i låret etter et dårlig utført straffespark på Norway Cup.