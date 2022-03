Forferdet over SVs holdning til Nato? I Sverige er det hverdagskost.

11. mars 2022 10:33 Sist oppdatert 13 minutter siden

Sverige og Finlands respektive statsministere, Magdalena Andersson og Sanna Marin, møtte pressen tidligere denne uken.

Statsminister Magdalena Andersson vil ikke søke om medlemskap nå. Fordi det kan «destabilisere» sikkerheten i Europa.

Russiske stridsvogner er på vei inn mot den ukrainske hovedstaden Kyiv. Bygninger blir bombet, mennesker blir drept. FN anslår at over to millioner ukrainere har flyktet.

Både i Sverige og Finland er debatten om medlemskap i Nato blitt akutt når Russland viser seg villig til å invadere et naboland. Nye meningsmålinger viser for første gang et flertall i både Sverige og Finland for medlemskap i alliansen. Andelen svensker som er imot medlemskap, er gått ned fra 37 prosent i januar til 27 prosent nå.