Luksusproblemet ble ekte

24 minutter siden

Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) har satt inn tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen som ny styreleder i Forskningsrådet.

Bruk opp pengene deres, sa de borgerlige forskningsministrene. Det fikk Forskningsrådet til. Og vel så det.

Et sparket styre. Penger som mangler. En forskningssektor i harnisk.

Skal man forsøke å forstå ståheien i Forskningsrådet, kan det være lurt å starte her: Lenge ble det sett på som et problem at Norges forskningsråd hadde for mye penger.