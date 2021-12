Bokanmeldelse: Fabelaktig nobelprisvinner

Abdulrazak Gurnah er sylskarp, lærd og lattervekkende. Til uken får han litteraturens høyeste utmerkelse.

Abdulrazak Gurnah har allerede takket ja til å komme til Litteraturfestivalen på Lillehammer 2022.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

9. des. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Begrunnelsen for å gi Nobelprisen til Abdulrazak Gurnah kan vekke en aldri så liten mistanke om at Svenska Akademien har krøpet til korset. Gurnah berømmes for å skildre kolonialisme og flyktningers skjebne «i kløften mellom kulturer og kontinenter». Etter år med skandaler og tap av aktelse gjaldt det kanskje for Akademien å velge en tidsriktig vinner?

Jeg har lest fire av hans ti romaner, og de er definitivt tidsriktige, men ikke på den forutsigbare måten. Abdulrazak Gurnah (72) får deg til å le når du minst venter det og kan være nådeløs mot hvem som helst. Han bruker hele spekteret fra bitter satire til poetiske naturskildringer. Denne forfatteren elsker å underholde, men vil gjerne også lære bort et og annet om fødelandet Zanzibar.