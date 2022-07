Krig eller fred for Ukraina? Rettferdighet eller snusfornuft?

27 minutter siden

Skal land i vest bestemme hvor lenge Ukraina får forsvare seg mot Russland? «God kveld. Vi er fra Ukraina» står det på T-skjorten. Bildet er fra Kharkiv-regionen, 5. juli.

Et folk må vel ha rett til å kjempe mot invasjonsmakten. Så lenge det orker.

«Hvorfor tror dere tyskere at vi ukrainere ikke kan vinne krigen?»

Den ukrainske historikeren Kyrylo Tkatsjenko spør i en artikkel i Der Spiegel. Han er frustrert over fredselskere, snusfornuftige intellektuelle og kalde realpolitikere. Over alle dem som mener at krigen i hans land nå må ta slutt. At Ukraina må «gi noe». For landet kan jo ikke klare å kaste Russland ut. Ikke kan Vesten støtte Ukraina for mye heller, for da øker faren for storkrig. Dessuten øker strømregningene, og snart er det vinter.