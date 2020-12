Deilig er jorden, prektig er produktet

Duften av julemat trumfer barnet i krybben. Heldigvis skal kirken nå få hjelp med sluttbrukeren.

Hyrdene og de tre vise menn kom neppe med brus til stallen i Betlehem for et par tusen år siden. Olav Olsen

23. des. 2020 16:09 Sist oppdatert 19 minutter siden

Det er mange til stede rundt en gjennomsnittlig julekrybbe. Jesusbarnet, så klart. Maria og Josef. En okse og et esel. En gjeng hyrder fra marken med noen sauer. Den himmelske hærskaren holdt seg et stykke unna. Tre vise menn, trolig med kameler. Og – ifølge Love Actually – et par hummer.

Men hvor var kommunikasjonsrådgiverne?