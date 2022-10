Fremmede makter har flyttet inn

Det er lett å være etterpåklok. Men det er bedre enn ikke å være klok i det hele tatt.

«Ola og Ivan er venner», skrev Aftenpostens Moskva-korrespondent i 2005.

Det var det året Jonas Gahr Støre (Ap) ble utenriksminister. Hans russiske kollega Sergej Lavrov spøkte senere med at han møtte Støre oftere enn sin egen kone. I 2008 kom avtalen om delelinjen for Barentshavet. Den ga grunnlag for olje- og gassutvinningen som foregår nå. Samarbeidet om fiskeri ble forbedret. I 2013 ble Støre og Lavrov æresdoktorer ved Universitetet i Tromsø sammen. Den farlige bjørnen i øst var blitt en jovial og hyggelig bamsekar.