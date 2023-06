Teknologien trenger ikke bli et monster

De mektigste sitter i Silicon Valley, ikke Washington og Brussel.

01.06.2023 06:45

Sosiale medier kom, og samfunnet sviktet. I over ti år fikk selskapene holde på som de ville. Nå har politikerne fått et nytt dilemma i fanget. Og det virker som de tenker: ikke igjen.

Er amerikanske politikere kloke av skade? De fremstår i hvert fall mer offensive. Denne måneden kom den første høringen om kunstig intelligens (KI) i Washington. Tidligere runder med Facebook og Tiktok ble mest kjent for latterlige spørsmål som gikk viralt. Nå er lederne bedre forberedt. Betyr det at de vil lykkes med å få kontroll over en langt kraftigere teknologi denne gangen? Det er langt fra sikkert.