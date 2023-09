Zelenskyj må konfrontere elefanten i rommet

Mange republikanere vil ikke gi mer penger til Ukraina. Tør de å si det til Volodymyr Zelenskyj, ansikt til ansikt?

Publisert: 21.09.2023 06:46

Det gikk ti måneder fra de første bombene falt over Kyiv, til president Volodymyr Zelenskyj turte å forlate Ukraina. Like før jul i fjor satte han seg i all hemmelighet på et fly. Da dro han rett til Washington DC.

Den gang ble han tatt imot som en superhelt i sitt olivengrønne krigsantrekk. Kongressen ga ham stående applaus flere ganger.