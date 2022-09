Monarkiet erstatter religionen for mange

40 minutter siden

Dronning Elizabeths død viser hvor viktig monarkiet er for folk. Den sier også noe om hvorfor.

Jeg ble monarkist i Düsseldorf våren 2002. På en tysk-norsk energikonferanse sto jeg blant tyske politikere og forretningsfolk. De trippet. Øynene tindret. De skulle få se en ekte kongelig. Da kronprins Haakon viste seg, kom det et gisp og et blitzregn.

Da slo det meg: For en styrke det konstitusjonelle monarkiet er for Norge. Det går an å velge en god president med tilsvarende oppgaver. Men det skal mye til før vedkommende blir et trekkplaster for utenlandske politikere og forretningsfolk.