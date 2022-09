Partiet som ikke er som alle andre

22 minutter siden

Sverigedemokraterna begynner å bli lei av rasismestempelet.

STOCKHOLM (Aftenposten): Sverigedemokraterna vil ha et annet Sverige enn Moderaterna vil. For eksempel at mamma skal være hjemme med barna.

– Er du rasist?

– Nei.

– Jo, det er du! Du vil utvise meg!

Det koker på Sergels torg i Stockholm. Foran Sverigedemokraternas valgkampbod har det samlet seg en gruppe unge jenter med innvandrerbakgrunn. De vil vite hvorfor Sverigedemokraterna ikke vil ha dem i landet. Partiets utsendinger sier at de gjerne kan få være i Sverige hvis de bidrar i samfunnet og ikke gjør noe kriminelt. Jentene blir ikke overbevist.