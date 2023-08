Det kom helt feil ut. Ferdig snakka, men ikke helt.

Nato-stabssjef Stian Jenssen var på plass i salen under Harald Stanghelles intervju med Jens Stoltenberg i Arendal torsdag. Vis mer

Natos stabssjef Stian Jenssen har lært en sur lekse om hvem som ikke skal tenke høyt.

Publisert: 17.08.2023

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Stian Jenssen ble det store navnet på årets Arendalsuke. Til daglig er han stabssjef hos generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato. Tirsdag tenkte han høyt på Atlanterhavskomitéens paneldebatt. For deretter å bli referert, kommentert og til dels også skandalisert i utenlandsk presse.

– Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium og får et Nato-medlemskap i retur, sa Jenssen.