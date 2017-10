I timene etter den groteske skytingen i Las Vegas natt til mandag florerte rykter og mistanker på internett om hvem gjerningspersonen var, hva motivet var, hvilken religion han tilhørte, og hvem kona hans var. Over 50 mennesker var blitt drept, over 200 mennesker var skadet.

Det ene man kan være helt sikker på når slike hendelser skjer, er at man kun kan stole på offisielle meldinger fra påtalemyndighetene. Det andre man kan være sikker på, er at nå går våpenaksjene opp i verdi. Det siste skjer nemlig hver gang det har vært en slik skyteepisode – tragedier som rammer USA igjen og igjen.

Årets våpenselger

Etter massakren på en nattklubb i Orlando i fjor steg aksjekursen til våpenprodusentene Smith & Wesson og Sturm Ruger henholdsvis 6,9 og 8,5 prosent. Årsaken er at befolkningen forventer at det skal komme reguleringer på hvor mange og hvilken type skytevåpen man kan skaffe seg, og derfor reagerer ved å hamstre enda flere og enda fælere skytevåpen.

Under president Barack Obama var forventningen om at myndighetene ville innføre strengere våpenlovgivning, naturlig nok høyere enn under den nåværende presidenten, og reaksjonene i befolkningen var deretter. Da Aftenpostens korrespondent besøkte en våpenforretning i Oregon dagen etter massakren i Roseburg, fant han en pappfigur av Obama utstilt i butikken. Obama var ikledd palestinaskjerf, og på skulderen hadde pappfiguren en plakat der det stod «Årets våpenselger».

Loven endres ikke

Så kan man likevel spørre seg om antall våpen har skylden for det store antallet skytetragedier som finner sted i USA hvert år. For hver hundrede innbygger i USA finnes det 88 registrerte våpen. I Norge er tallet 31. I USA blir 30 mennesker skutt og drept hver dag, i Norge er tallet nær null. I Russland har de langt færre våpen per innbygger enn vi har i Norge, men langt flere drap. Det er på ingen måte gitt at USA ville få bukt med problemet i overskuelig fremtid ved å innføre strengere reguleringer på våpenkjøp.

Obama lyktes ikke i å innføre strengere våpenlovgivning, til tross for et sterkt ønske om å gjøre det. At Donald Trump skulle finne på å innføre noe slikt – etter å ha brukt store deler av valgkampen på å overbevise både våpenlobbyen og dens tilhengere om at han ikke var en østkystliberaler som ville ta våpnene fra folk – kan man trolig skyte en hvit pinn etter. Spørsmålet er uansett om det er der skoen trykker.