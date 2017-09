Blir Eirik Jensen dømt, er det den største skandalen i norsk politi i fredstid.

Interessen omkring den nå pensjonerte politimannen er enorm. I så måte er saken enestående. Jeg har fulgt norsk rettsvesen i snart 50 år, men kan knapt huske en sak «hvermannsen» har vært så opptatt av som denne.

Vi husker alle saken mot Breivik. Den var selvsagt omfattet med stor interesse – også internasjonalt – men i den saken var det aldri tvil om skyldspørsmålet.

Orderud-saken er en annen. Alle fire på tiltalebenken nektet straffskyld. Spenningen var stor da juryen kom inn i det provisoriske rettslokalet på Åråsen stadion for å svare på skyldspørsmålet. Alle fire ble dømt.

Enkelte av oss husker så langt tilbake som til 1980-tallet og spionsaken mot Arne Treholt. Han nektet seg skyldig den gang – og gjør det fremdeles. Veddemålene gikk i forkant av domsavsigelsen. Vi vet alle hvordan det gikk.

Kan ta dyden på norsk politi

Straffesaken mot Eirik Jensen ligner ikke på noen av de nevnte sakene. Her er det snakk om en høyt profilert og respektert politimann som i en årrekke skal ha hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle tonnevis med hasj til landet. Mot klekkelig betaling, skal vi tro Spesialenheten for politisaker.

Fakta: Om rettssaken Eirik Jensen (60) står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen har politimannen medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Jensen har erklært seg ikke skyldig. Gjermund Cappelen (50) er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993–94 og 14. november 2013. Han har erkjent straffskyld. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 år for Cappelen. Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 9. januar til 23. mai. 122 vitner forklarte seg i løpet av de 68 rettsdagene. Dommen faller mandag 18. september.

Dette er forhold vi ikke er vant til. Gjennomkorrupte politifolk kjenner vi helst fra røverromaner og amerikanske filmer. Hederlige norske polititjenestemenn gjør ikke den slags. En domfellelse blir som å ta dyden på norsk politi.

Jeg tror at årsaken til den store interessen ligger nettopp her. Det er for mange utenkelig at en norsk politimann kan være så korrupt gjennom så mange år.

21 års fengsel

Nå som vi nærmer oss tingrettens fasit, kan det være grunn til å minne litt om hva Eirik Jensen er anklaget for.

Tiltalen omfatter grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Strafferammen er 21 års fengsel.

Påtalemyndigheten mener at Jensen i tidsrommet fra 2004 til 14. november 2013 ved 21 anledninger medvirket til innførsel av tilsammen 13,9 tonn hasj. For det skal han ha mottatt 2,1 millioner fra Cappelen, ifølge tiltalebeslutningen.

Intet fast bevis

I gjerningsbeskrivelsen heter det at Jensen støttet Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet «ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotikatransporter var stanset av politi/tollvesen og lignende».

Det er dette påtalemyndigheten må bevise – og det er en krevende oppgave.

Jan Tomas Espedal

For det første er det ikke ett eneste konkret bevis som avslører Jensen. Det er ikke noe fast bevis for en eneste overlevering av kontanter. Her er det ikke noe DNA, ikke noe fingeravtrykk som kan løse saken. Her er ingen vitner som kan fortelle hva som har skjedd, med unntak av Cappelen.

Så spørs det, da, hvilken troverdighet tingretten mener at hasjbaronen har.

Lang indisiekjede

Påtalemyndighetens bevisgrunnlag består av en rekke indisier som man mener sannsynliggjør at Jensen har gjort det han beskyldes for.

Her står mer enn 1500 tekstmeldinger sentralt. Under rettssaken hørte vi dag etter dag, uke etter uke, om det såkalte blomsterspråket.

Aktoratet er overbevist om at innholdet i tekstmeldingene var viktig for Cappelen i hans virksomhet. Jensens forsvarere mener at meldingene var et ledd i en helt normal kontakt mellom en politimann og hans kilde eller informant.

Retten må se meldingene i sammenheng. Finner retten at det foreligger et kriminelt mønster her, da er veien kort til domfellelse.

Må være overbevist

Så var det dette med tvilen. Den fornuftige og forstandige tvil skal alltid komme en tiltalt til gode. Derfor dyrket forsvarerne tvilen i sine prosedyrer.

Retten må være overbevist om skyld for å kunne dømme, nærmest 100 prosent sikker. Dommerne må ta for seg hele bevisbildet og vurdere dette samlet. De kan tillate seg en aldri så liten tvil – og likevel domfelle.

Men er den fornuftige og forstandige tvilen sterk nok, skal Eirik Jensen frifinnes.

Svaret får vi mandag formiddag.