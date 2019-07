Den store sommervarmen er stort sett uteblitt her nede på Østlandet i år, men det er likevel enkelte ting som minner en om hvilken årstid det er: brunsnegler, flått og buss for tog, for å nevne noe. Ingenting sier sommer som buss for tog hvis man bor langs Østfoldbanen.

Det er store vedlikeholdsetterslep, lyder unnskyldningen. Det er det sikkert. Men nå har det vært buss for tog – blant annet på Norges mest forsinkede og forhatte togstrekning – hver eneste sommer i ti år på rad, og slik skal det være i minst ti år til.

Når får man høste fruktene av dette nitide arbeidet og se at toget, de månedene det faktisk går, er i rute? I fjor var toget innstilt på grunn av signalfeil allerede første dag etter en hel sommer med vedlikeholdsarbeid. Et tog sporet av på Ski stasjon samme morgen.

Elbil for tog

Da Aftenposten omtalte sommerstengningen i 2011, var nyheten at effekten av oppgraderingene først ville vise seg i 2012. Det virket nedslående da. Mon tro når man vil få se effektene av sommerstengningen fra de syv årene som er gått siden den gang?

Jeg skulle like å se hvordan tyskere hadde reagert dersom Deutsche Bahn holdt på sånn.

Midt i en påstått klimakrise begynner det ironisk nok å fremstå som både attraktivt og fornuftig å kjøpe seg en bil nummer to, all den tid bil nummer én ikke kan brukes uten å risikere personlig konkurs som følge av bomringer og parkeringspriser i sentrum: Jeg har begynt å ønske meg elbil. Det er det jeg sitter og surfer etter tilbud på når jeg sitter på buss for tog på vei hjem fra jobb.

Buss for tog er ikke det samme som tog. Toget tar meg, i teorien, til byen på et kvarter, og man blir ikke bilsyk på toget. Bussen går ikke der toget skulle ha gått, til sentrum. Den går til Brynseng, så kan man ta T-bane derfra. Om sommeren bruker jeg minst tre kvarter på å komme meg til jobb. Billetten koster det samme, men produktet er elendig.

Man kan sende en 12-åring på toget til byen når pappa venter på perrongen i Oslo, men man kan ikke gjøre det samme med buss for tog og en T-banetur fra Brynseng. Det er veldig lite praktisk å gjennomføre den reisen med en barnevogn også.

Som spedbarnsmor har jeg egentlig krav på en time ammefri nå som pappaen er i permisjon med babyen. Det sier seg imidlertid selv at pappaen og nevnte baby ikke kan bruke to timer hver dag på å reise inn til byen og besøke mamma i lunsjen. Listen over ulemper er legio.

Selv ikke en navneendring hjalp

Tidligere i sommer kunne man lese at Vy, det tidligere NSB, stuper på en fersk omdømmemåling. Utviklingen er kraftig negativ på alle måleparameterne: anbefaling, inntrykk, omdømme og tilfredshet. Folk flest ville være flaue over å jobbe i Vy, sto det.

Men «stupet» i omdømme var ikke akkurat ned fra noen pallplass. En eventuell retur til tidligere plassering ville minne mest om den gangen Eddie the Eagle bare kom nest sist i en hoppkonkurranse fordi en av de andre hopperne brakk benet. NSB har slitt med elendig omdømme i årevis. At kundene ikke blir imponert over at selskapet bruker 280 millioner kroner på å bytte navn, samtidig som produktet er like dårlig som før, kan umulig overraske.

Det er sikkert å rette baker for smed. Antagelig er det som vanlig Bane Nor, det tidligere Jernbaneverket, som har skyld i at situasjonen er som den er.

Det er likevel en mager trøst for passasjerene, som beviselig synes det er knekkende likegyldig om det innstilte toget heter Vy eller om det har sporet av fra Bane Nors slitte jernbaneskinner. Man bryr seg bare om at toget ikke er der. Nå igjen.

Litt opp og ned, men positivt under ett

Da Aftenposten på lederplass omtalte sommerstengningen i 2017, svarte daværende konserndirektør for infrastruktur i Bane Nor at sommerstengt jernbane ikke var en sovepute for selskapet. «Punktlighetsstatistikken går noe opp og ned fra et år til et annet, men for perioden fra 2009 til 2016 sett under ett, er det en positiv utvikling», sa direktøren og forsvarte på den måten at toget sto hele sommeren.

Det var en ganske tynn rettferdiggjørelse den gang, og det er det fremdeles. Ingen andre land kjører buss for tog hver bidige sommer. De har sikkert behov for å vedlikeholde togforbindelsene i Sveits også, men jeg har ennå til gode å høre at de legger ned hele bedriften om sommeren i 20 år på rad. Nå holder det i lange baner.