Grønn ungdoms forslag om å fjerne Winston Churchill og Ludvig Holberg fra sine sokler ble starten på den norske utgaven av debatten om hvem som er verdig en fast plass i bybildet. Det er blitt en rar debatt. Også fordi den ikke tar inn over seg det virvar av motstridende ideer, epoker og interesser som preger byens ansikt.

En langsiktig og gjennomtenkt «monumentpolitikk» har aldri eksistert. Snarere har det poppet opp statuer og minnesmerker over verdige og uverdige i et salig virvar. Stil og kvalitet er like forskjellig som epokene da statuene ble til. Og mange av statuene er satt opp på privat initiativ på privat grunn.