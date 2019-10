I 1980 sto den daværende amerikanske presidentkandidaten Ronald Reagan på talerstolen i sluttspurten av valgkampen og fremførte et for valget avgjørende budskap: «Neste tirsdag står dere i valgbåsen og tar en avgjørelse. Da tror jeg dere gjør klokt i å spørre dere selv om dere har det bedre nå enn for fire år siden. Er det enklere å kjøpe ting i butikken enn det var for fire år siden? Er det mer eller mindre arbeidsledighet i landet enn for fire år siden? Er Amerika like høyt respektert i utlandet? Føler du deg like trygg – er vi like sterke? Hvis svaret er ja, tror jeg det er opplagt hvem du stemmer på. Hvis ikke, har jeg et annet forslag til deg.»

Resultatet ble et brakvalg for Reagan. Motkandidaten Jimmy Carter gikk på det største valgnederlaget for en sittende amerikansk president på 48 år.