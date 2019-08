Møtene i Pressens Faglige Utvalg er et sted for dempet samtale. Slik var det også onsdag, da den såkalte dansevideo-saken ble behandlet. Men det som ble sagt, var så nådeløst at man lett kunne tenke seg PFU-medlemmene som en eksekusjonspelotong.

Et enstemmig utvalg felte VG for intet mindre enn syv brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten. Agderposten-journalist Liv Ekeberg kalte hele saken «en skamplett på norsk pressehistorie», og det er treffende.