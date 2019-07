Da Donald Trump vant valget i USA i 2016, trodde noen av oss at han kanskje ville vise seg som en moderat president. Han kunne, i egen interesse, finne på å legge av seg den brautende, hensynsløse stilen fra valgkampen, skrev blant andre jeg. Var han ikke dessuten egentlig en liberaler fra New York by?

Våre håp ble knust av Trumps steinharde, blåsvarte innsettelsestale i januar 2017.