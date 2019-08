Som uforbederlig avisoman, øver jeg meg på å slutte å kjøpe aviser, enda så ønskelig det er med pauser fra nettet for å bruke kroppen til noe annet.

Vi nysgjerrige lesere har jo for lengst skjønt tegningen: Papiravisene tømmes for gode penner og meningsfullt innhold og fylles med forbrukerstoff og annonser – for det meste stoff vi ellers lett kan google oss frem til uten redaksjonell styring. Så er spørsmålet om vi finner igjen de gode pennene og det meningsfulle stoffet på nettet?

Slipper å virkelig lese

Det var en gang slik at en god tittel kunne være en første pekepinn. Kanskje var den flertydig, i hvert fall ga den deg lyst til å lese, eventuelt finne ut av et dilemma, takket være nyansene i en kunnskapsrik og velformulert kommentar.

I dag slår de fleste artikler til med selve konklusjonen allerede i tittelen. Det betyr at du kan bla fort gjennom en papiravis eller skrolle deg raskt forbi digitale filer, så har du allerede dagens fasit. Du slipper simpelthen å sette av tid til å lese, virkelig lese. Vi er omskapt til flyktige forbrukere og forkastere.

Har vi oss selv å takke?

Sitter jeg da her og funderer over de siste tiårs vridning av musikk- og kulturstoff i mediene, mens selve råstoffet, teksten, en hvilken som helst avistekst, forvitrer mellom hendene våre?

Jeg har fundert på det som faktisk er nytt, i løpet av de femti årene jeg har lest og skrevet i avis: At nå er den klassiske musikken og den utskjelte samtidsmusikken faktisk i samme båt. Det skrives nesten ikke om hverken den ene eller den andre.

Dét fikk kanskje fanden for å være for ensidig opptatt av gamle mesterverk og for lite opptatt av antatte døgnfluer, også kalt ferskvare? Har vi oss selv å takke?

Kan vi annet enn å klage?

For hvis vi ser på hva som skiller det klassiske musikklivet fra volumet i omtale av bøker, film og populærmusikk, så er det jo at vi her hele tiden har å gjøre med nyheter. Du må riktignok regne med å selge (kreftsykdommen til) bestemora di for å få oppmerksomhet rundt ditt nye produkt, men da er i det minste mulighetene der.

Kan vi annet enn å klage? Vi har jo sosiale medier. Og takket være forrige århundres institusjonsbygging: Et fabelaktig levende musikkliv, som på sett og vis klarer seg utmerket uten skriftlige medier, selv om sporadiske oppslag bidrar til sinnets munterhet.

Offentlig meningsbrytning

Uten den offentlige meningsbrytningen om verdien av det som skapes, ser jeg for meg hvordan morgendagens politikere, de som er oppvokst i underholdningens tidsalder, nekter å se begrunnelsen for kostbare orkestre rundt omkring i landet, og for hvorfor NRK skal betales over statsbudsjettet, når de gjør seg (nesten) like lekre for seere og klikkere som alle andre.

Vi har sett varslene, etter at Rikskonsertenes landsdekkende infrastruktur ble rasert, og komponistenes livsviktige informasjonssenter, Mic, forsvant med et pennestrøk og ble erstattet med et eksportorgan for populærmusikk. Det er ikke bare rivingen av Y-blokken som vil bli fordømt av ettertiden. Norske medier har på sin side et kulturansvar, som rett og slett ikke tas på alvor.

Les også: