VG har rettet skarp kritikk mot seg selv i evalueringen av den famøse barvideo-saken.

Sofie ble utsatt for utilbørlig press og ble sitert – anonymt – på ting hun ikke kan stå inne for. Sjefredaktør Gard Steiros lojalitet til egne journalister gjorde at han agerte for sent og for svakt. At han selv var operativt involvert bidro til at det manglet kontrolledd. Kildegrunnlaget var for tynt. Beklagelsen kom for sent.