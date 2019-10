Støre bør konsentrere seg om de velgerne han fortsatt har | Andreas Slettholm

Historien skrives av seierherrene, sies det, og da hopper de over at det ofte kunne endt med tap.

Ta stortingsvalget i 2005, for eksempel.

Jens Stoltenberg ble mannen som gjenreiste Arbeiderpartiet og ledet sosialdemokratiet inn i det rødgrønne samarbeidets tidsalder. Stoltenberg endte som en av etterkrigstidens lengstsittende regjeringssjefer.

Men det var nære på.

Valgresultatet var det nest svakeste siden krigen for partiet. Bare det foregående var verre.

Og seiersmarginen var ikke større at enn at de rødgrønne ville tapt valget med dagens fordeling av fylkesmandater. Det var slett ikke slik at folket verket etter rødgrønne løsninger.

Stoltenberg hadde flaks.

Betent og permanent

Ingen skal beskylde Jonas Gahr Støre for å ha flaks.

Spesielt klimasaken, som ser ut til å bli stadig viktigere, ville ha revet og slitt i partiet uansett hvem som satt ved roret akkurat nå.

Uten skyld er han dog ikke i hvordan konfliktene har fått utspille seg i partiet. Det gjelder også de som dreier seg om innvandring, distrikt og Norges forhold til Europa, gjennom Acer-striden og voksende EØS-motstand i fagbevegelsen.

Men dette er temaer som alltid har vært betente for partiet, og som av ulike grunner er sterkt i vinden nå. Én av grunnene er at Arbeiderpartiet er i opposisjon. Rekkene har det med å roe seg når partiet har makt.

Marvin Halleraker

Forventningsjusteringer

«Altfor dårlig», sa Støre selv om valgresultatet. Det samme sa Thorbjørn Jagland i 1997.

Da fikk han 35,0, men hadde krevd 36,9 prosent av velgerne, og måtte gå av. I ettertid et åpenbart eksempel på gale forventninger. Siden er de nedjustert, og «et godt resultat» for Arbeiderpartiet har gjerne vært litt opp på 30-tallet.

Men heller ikke dette er skrevet i stein.

Tross alt er den historiske tendensen nedadgående. På 60- og 70-tallet måtte partiet over 40 prosent for å gjøre «gode valg». Når stadig flere partier kommer til, må det nødvendigvis gå ut over oppslutningen til de bestående.

Grovt sett kan man si at den brede velgerkoalisjonen Arbeiderpartiet en gang var, er spredt utover flere partier. Er det realistisk å tro at den trenden kommer til å reverseres?

Hvorfor stemmer velgere Ap?

Hvis svaret er nei, kan man jo snu på problemstillingen heller enn å mimre tilbake til jaglandske høyder.

Dersom Arbeiderpartiet har så grunnleggende utilfredsstillende svar på tidens mest aktuelle politiske spørsmål – klima, innvandring, distrikt – burde de jo knapt ha velgere i det hele tatt.

Hva var det da som likevel fikk hver fjerde velger til å stemme på dette angivelig kriserammede partiet? Er det arbeidslivspolitikken? Skattepolitikken? Eldreomsorg? Tradisjon? Setter de pris på partiets grå kompromisser i de kompliserte sakene? Liker de Støre?

Jeg vet ikke. Vet Arbeiderpartiet? For tiden virker partiet mer opptatt av alle andre velgere enn sine egne.

Hovedgrepet etter 2017-tapet var å forsøke å utmeisle ny politikk på utvalgte områder. De valgte seg blant annet distrikt og innvandring – områder der partiets sakseierskap er lite – i stedet for å rette oppmerksomheten for eksempel mot skatt og helse, der partiets egne velgere var mest fornøyde ved forrige valg.

Det er kanskje naturlig å ta fatt på problematiske politikkområder. Samtidig ligger det en fare i å glemme egne velgere i iveren etter å vinne andres.

Jo bedre partiet forstår dem som stemte på dem, desto større er dessuten sjansen for å finne standpunkter som fremstår som noe annet enn en blek kopi av andres.

Ryggen mot veggen

Jo da, Arbeiderpartiet har utvilsomt et høyere potensial. Selv i Støres ledertid har partiet overgått 36,9 på meningsmålinger.

Men oppskriften går neppe gjennom å legge seg etter Senterpartiet i distriktspolitikken, Frp i innvandringspolitikken, SV i velferdspolitikken og MDG i miljøpolitikken. I hvert fall ikke samtidig.

Og uansett hvilken vei partiet velger i sine vanskeligste spørsmål, er risikoen også for ytterligere velgertap stor. Støres aller viktigste hensyn er dessuten å sikre stortingsflertall for regjeringsskifte i 2021, noe han ligger godt an til nå.

Men drømmen om gjenreisning til gamle høyder kan i seg selv være ødeleggende. Med en forventningsjustering kan for eksempel maset om «sosialdemokratiets skjebnetid» og «Arbeiderpartiets krise» dempes litt. Det er neppe veldig sunt å føle at ethvert utspill er del av en eksistensiell kamp for arbeiderbevegelsens overlevelse.

Arbeiderpartiet burde uansett finne ut hvorfor så mange stemte på partiet, før det konkluderer med at et naturlig nivå også på 2020-tallet ligger nærmere 36,9 enn 24,8.