Norge er et lettstyrt land. Til og med i kriser kjører vi på første klasse.

Statsminister Erna Solberg (H) styrer på syvende året.

En styringstid som mer enn noe annet har vært dominert av kriser. De har vært store, og de har vært internasjonale.

Men viktigst er at de på helt forskjellig vis har forandret verden rundt oss. Kanskje mer enn de har forandret Norge.

Ingen så det komme

Det begynte med dramaet på Krim-halvøya i februar 2014. Nærmest over natten forandret Russlands invasjon hele det sikkerhetspolitiske bildet vi holdt oss med.

Ingen så den komme.

Tor G. Stenersen

President Vladimir Putins militære nasjonalisme gjorde slutt på nedbyggingen av Forsvaret i Norge og andre Nato-land. Nato forandret både politikk og retorikk. For første gang siden tidlig på 1980-tallet begynte vi igjen å bli opptatt av et sterkt nasjonalt forsvar.

Det fortsatte med oljeprisfallet noen måneder senere. Brått ble oljeprisen halvert. Et internasjonalt fenomen med enorme ringvirkninger for norsk økonomi. Det så bekmørkt ut. Norge ble rammet i langt sterkere grad enn under finanskrisen fem år tidligere. Solberg-regjeringen ble anklaget for å gjøre for lite, for sent.

Selv om det norske samfunnet ble rystet, er dette nå en nesten glemt krise. Det mest synlige sporet er at den tvang frem en større omstillingsevne enn mange trodde et oljesmurt næringsliv hadde i seg. Vi hadde mye å gå på. Og så satte krisen politiske spor fordi Ap slumret da optimismen kom tilbake.

Valgkampen 2017 ble ført på å løse en krise som var på hell. Det ble et stort nederlag for Jonas Gahr Støre.

Et forandret Europa

Høsten 2015 kom flyktningkrisen. Et fenomen Europa aldri tidligere hadde sett, der millioner av mennesker fra fattige og krigsherjede land tok bena fatt mot drømmenes Europa. «Vi klarer det», erklærte Tysklands Angela Merkel. «Öppna era hjärtan», appellerte Sveriges konservative statsminister, Fredrik Reinfeldt.

Det holdt en stund, men så brøt det åpne Europa sammen.

De nasjonale grensene kom i bruk igjen. Men mye viktigere: Det som skjedde, gjenetablerte nasjonalstatens rolle i en overnasjonal verden. Det gjorde noe med det politiske klimaet rundt oss. Og det tydeliggjorde mange av innvandringens vanskelige dilemmaer. Slik stimulerte det nynasjonalistiske krefter, populistiske bevegelser og styringspartiers politikk.

Flyktningkrisen forandret Europa.

Seks år – fire kriser

Koronakrisen er helt annerledes, men igjen er det i Erna Solbergs regjeringstid oppstått en dramatisk krise. Nå sammen med et nytt voldsomt oljeprisfall.

Det er altfor tidlig å ha en begrunnet mening om de langsiktige konsekvensene. Vi har ingenting å sammenligne med. Vi vet ikke når vi får tilbake vår folkehelsemessige normalitet. Vi aner ikke hvilke konsekvenser covid-19-pandemien vil få for det amerikanske presidentvalget, Kinas rolle på verdensscenen, personvernet og nasjonal og internasjonal økonomi.

Fire totalt forskjellige kriser på seks år. Alle internasjonale og dyptgripende – med store konsekvenser også for Norge. Og alle på Erna Solbergs «vakt», som det nå visstnok heter, som statsminister.

Signe Dons

Enhver statsminister lærer seg fort å leve med store og små kriser. Men ingen norsk statsminister i moderne tid har på så få år fått fire så ulike og gjennomgripende kriser å håndtere. Hun ser bare ikke ut til å bære preg av det. Og i denne konstateringen ligger en anerkjennelse.

Hyllest fra ytre venstre

Erna Solberg har en kriseerfaring som ytterst få av dagens statsledere kan overgå. Hun har dessuten en kriseutstråling som inngir tillit. Det er selvsagt ikke uten grunn at meningsmålingene viser meget stor tiltro til henne som statsminister.

Det er et velkjent fenomen at folket gjerne samler seg om sine ledere når krig og krise truer. «Rally around the flag», som fenomenet kalles. Likevel er det nesten rørende når Mímir Kristjánsson, norsk venstresides kvikkeste hode, i NRKs Politisk kvarter lovpriser «det enorme nasjonale samhold som skjer rundt Erna Solberg».

Og Rødt-politikeren nøyer seg ikke med det: Han erklærer seg «stolt og glad for at vi har folk som Bent Høie, Jan Tore Sanner og Monica Mæland i regjering».

Slik hyllest fra ytterste venstre taler sitt eget språk.

Ny normalitet

Klarere kan det knapt illustreres at vi, som nasjon, har evnen til å enes om en felles kriseforståelse. I situasjoner som denne trekker vi veksler på et etablert tillitssamfunn, håndterbare motsetninger og en fortsatt levende konsensuskultur.

Slikt er avgjørende når problemene melder seg.

De store krisene er totalt dominerende så lenge de er der. Det er likevel bemerkelsesverdig hvor fort vi venner oss til en ny form for normalitet. Vi adopterer denne som en naturlig del av tankesett og handlingsmønster. Også om ingenting blir helt som det var.

Den norske statsrikdommen gir dessuten en handlefrihet andre land kan se langt etter. Det devaluerer ikke alvoret landets ledere står overfor. Men det gir et privilegert rom for løsninger. Litt flåsete kan det sies at Norge er et lettstyrt land. Til og med i kriser kjører vi på første klasse.

