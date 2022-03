Mannen ble dømt for voldtekt og fikk ikke anke. Nå er han frikjent likevel.

10 minutter siden

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har muligheten til for en gangs skyld å drive fornuftig reversering.

Justisministeren var bekymret for rettssikkerheten. Nå kan hun gjøre noe med den.

«Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem».

Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil. Den 31 år gamle servitøren var dømt i Asker og Bærum tingrett til seks og et halvt års fengsel for to voldtekter av sin daværende kjæreste. Det var et konfliktfylt, intenst og dramatisk forhold. Det gikk stort sett i krangling, matlaging og sex, forklarte begge to.