Har Vesten nok venner til å vende Kina ryggen?

13 minutter siden

Økonomisk globalisering skulle styrke demokratiet i verden. Det motsatte har skjedd.

«Går kapitalisme sammen med demokrati?» spurte sosiologen Dylan Riley for et år siden i det venstreorienterte britiske tidsskriftet The New Statesman.

Globalisering kan være så mye. I denne artikkelen menes prosessen fra 1980-tallet og fremover for å produsere alt der det er billigst. Målet var å skape store verdier. Penger, selvsagt, men ikke bare det.