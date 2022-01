Dyr strøm og kaldt hus? Prøv rockering!

15. jan. 2022 08:21 Sist oppdatert nå nettopp

Strømmen bør ikke være så dyr som nå. Eller så billig som i 2020.

I disse dager har folk fått strømregningen for desember. Der kan de fleste i Sør-Norge se at den er høy. Og at staten dekker en god del av den.

Selv fikk jeg følelsen av å ha tjent 1700 kroner som jeg kan bruke på opptil flere flasker god vin når skreien kommer.