Senterpartiet-politikerne har lyst på fitte. Vi andre har mer lyst på en offentlig samtale som kretser rundt viktigere saker enn det.

«Vi vil ha fitta di». Det er setningen alle snakker om nå. Den ordknappe, men utvetydige meldingen ble sendt fra en eller flere av ti sannsynligvis pære fulle menn – åtte av dem Senterpartiet-politikere – til Liv Signe Navarsete fra tidligere statssekretær Morten Søbergs mobiltelefon under et trønderfylleslag en natt i mars for to år siden.

Hva vi kunne ha snakket om

Senterpartiet vil endre norsk narkotikapolitikk. De vil slå ring om Heimevernet og sørge for at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere. De er opptatt av tomtefesteloven. Og å verne matjorden, selvsagt. Sørge for at fødende i hele landet får et forsvarlig medisinsk tilbud. Oppkjøringen til årets jordbruksoppgjør er i gang. Rovdyr truer matproduksjonen i år igjen.

Det er mange saker Senterpartiet nok gjerne skulle sett gå viralt i mediene. Og det er mye Senterpartiet er opptatt av som er viktige temaer for nasjonen. Men ingen er opptatt av disse sakene nå. I Stortingets vandrehall er det ingen som spør partileder Slagsvold Vedum om reversering av politireformen. I stedet trekker journalistene ham i ermet for å høre om gjerningsmannen bak tekstmeldingen mot formodning har meldt seg. I stedet for å snakke om kommunesammenslåing eller hvordan bøndene skal få dekket inn økte kostnader i landbruksforhandlingene, snakker vi om trønderfylla og den ytterst pinlige situasjonen som oppstår når ti voksne menn beskytter hverandre etter å ha sextrakassert en kvinnelig toppolitiker på det groveste.

Sliding doors

Hadde en av dem lagt seg flat med en gang saken dukket opp, ville vi kanskje hatt mer betydningsfulle samtaler nå. Mange av oss – jeg vil gjette de fleste – har både sagt og gjort teite ting i fylla. Det er liksom litt av konseptet. Vurderingsevnen svekkes. Grenser viskes ut og krysses.

Jeg kan levende se for meg denne gjengen hikste av latter i lyset fra Søbergs smarttelefon. Jeg kan til og med skjønne at det var morsomt der og da. «Er det lov å si?» er en egen komisk sjanger som standupkomikerne benytter seg flittig av. Folk flest ville antagelig smilt litt overbærende dersom en av de ti dagen derpå hadde sagt at «jeg skammer meg over å si det, men jeg må være ærlig, det var jeg som sendte meldingen fra Søbergs telefon. Det var trønderfest på en hytte i Sverige, og det virket som en god idé der og da. Unnskyld».

Det vil si, hadde en eller flere av de ti kommet med en slik innrømmelse, ville folk flest antagelig aldri fått vite om det. Da ville hverken Navarsete eller generalsekretær Knut M. Olsen vært manisk opptatt av å komme til bunns i saken, og vi i mediene ville ikke fått noen god anledning til å bruke malen fra de alvorligste kriminalsakene og bruke avisforsidene til å publisere bilder av de ti mistenkte.

Treffer ikke tidsånden

Meldingen til Navarsete burde forblitt en flau historie som en engere krets i partiledelsen kunne humre beskjemmet av en gang i fremtiden. Men når ingen tar et skritt frem, blir saken med ett mye mer alvorlig. Da føyer den seg inn i en endeløs rekke saker om seksualisert hets av kvinner i det offentlige ordskiftet.

Dette finnes det hauger av forskning på. Institutt for samfunnsforskning skriver om det i rapporten Hatefulle ytringer på nett: «Selv om omfanget av netthets ikke varierer mye mellom ulike grupper, er det imidlertid store forskjeller i hetsens innhold. Mens menn med etnisk majoritetsbakgrunn først og fremst opplever hets rettet mot innholdet i argumentene sine, opplever kvinner at mye av hetsen er rettet mot kjønn og utseende.» Det samsvarer med funnene i både Nordisk antologi om hatefulle ytringer og sexisme og Likestillings- og diskrimineringsombudets Facebook-undersøkelse fra i fjor. Mange kvinner ser ut til å oppleve seksualisert hets som så ubehagelig at de heller lar være å delta i det offentlige ordskiftet enn å risikere å få slike meldinger.

Begrepet «uønsket seksuell oppmerksomhet» bør være kjent for de fleste nå, etter vinterens bevissthetsutvidende #metoo-bevegelse. En gjeng middelaldrende, hvite menn som sender anonym, seksualisert hets til kvinnelige politikere og beskytter hverandre etterpå, de treffer ikke helt tidsånden, for å uttrykke det forsiktig.

Da er det ikke lenger politikk – men barnehage.