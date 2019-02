Studier av tidligere tiders sivilisasjonssammenbrudd tyder på at verden igjen er nær stupet, men først: Hva er en sivilisasjon?

Luke Kemp, professor ved Centre for the Study of Existential Risk ved universitetet i Cambridge, gir denne definisjonen i et intervju med BBC.com: Et samfunn med landbruk, flere byer, militær dominans i sin region og en varig politisk struktur.