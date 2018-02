Man sier ikke «fuck Listhaug» offentlig. Man kan tenke det, men å si eller skrive det er usivilisert. Dessuten legger man seg ut med Sylvi Listhaugs fanskare, en horde som får Justin Biebers konsertpublikum til å virke kritisk og avmålt.

Debattant Sumaya Jirde Ali (20) reagerte friskt på reaksjonene med å skrive «fuck diplomatisk debatt» på Twitter. Jeg tipper hun nå forstår at den slags ikke fungerer. Hun slettet også meldingen.

Uansett blir jeg beroliget av å se en med hijab banne friskt. Hun kan ikke være overdrevent religiøs.

Derimot er det intet beroligende ved «debatten» som raser i kommentarfelt og sosiale medier. I kaskaden av kjeft mot Ali finnes det hat, rasisme, ord som «hettemåke» og «trygdepudding» og mye mer.

Tidligere var «folkedypet» eliters litt humoristiske betegnelse for brede lag – typisk drosjesjåfører – som kunne si noen sannhetens ord.

Folkedypet hadde et poeng da det påpekte at kritisk debatt om innvandring og islam ikke var «lov» i norsk offentlighet, men det er lenge siden dette endret seg.

Nå har en del av folkedypet mutert til en kloakk som forlanger at det ikke bare skal være kritikk av islam, innvandrere og innvandringspolitikk, det skal være hysteri også – og fritt frem for å bruke hvilke ord som helst, fortrinnsvis uimotsagt.

Medier som ikke er med på hysteriet skjelles ut for å være «mainstream».

Offentligheten må fungere

Man må ikke engang til kommentarfelt for å finne kloakken, det holder å gå til det «nye mediet» Resett, der en anonym barsking i en stort oppslått artikkel bl.a. kaller Sumaya Jirde Ali «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Norge».

Jeg har alltid forsvart en videst mulig ytringsfrihet. Det gjør jeg fortsatt, men det blir vanskeligere. Enkelte trenger åpenbart ikke ytringsfrihet, de trenger hjelp.

En ubeskåret ytringsfrihet er et åpenbart gode når offentligheten fungerer, når løgn og ondskap blir konfrontert, når folk har gode hensikter og søker sannhet.

Anonyme debattanter i ekkokamre interesserer seg kun for egne oppfatninger og fordommer. Det er vanskelig å vite hvor mange de er. Anders Behring Breivik opererte under 30 aliaser i nettdebatter.

Kjønn lurer bak

De er uansett mange nok til å gjøre livet surt for folk som tar dritten inn over seg.

Jeg leser uhyre sjelden Resett, Document og beryktede kommentarfelt. Selv ikke når folk tipser om noe som står om meg, gidder jeg å lese.

Jeg får nok av slikt fra et knippe ivrige e-postforfattere. Ofte er det vanskelig å finne det egentlige temaet i den koleriske utskjellingen, men det handler ofte om at de er for Donald Trump eller mot innvandring, eller begge deler.

Starter jeg en diskusjon, viser det seg gjerne at en kjønnsdimensjon ligger bak: De sliter med forholdet til kvinner. Likestilling er et stikkord, eller snarere skjellsord.

Hardere klima

Jeg er ikke utdannet til å forklare hvordan innfødte menn kan gi innvandrere skyld for sine egne samlivsfiaskoer, men det er kanskje ikke så rart at de er ekstra aggressive overfor kvinnelige debattanter som Sumaya Jirde Ali.

Den anonyme «frimodigheten» har også spredt seg til folk som ytrer seg under fullt navn. Debattklimaet er hardere enn før, også generelt. For en del er folkeskikk blitt et fremmedord.

Noen har lenge ønsket en begrensning av ytringsfriheten. Har de hatt et poeng? Det forblir et stort spørsmål hvordan man skal begrense og hva godt det kan føre med seg. Klimaet er dessuten ikke bedre i Sverige, der offentligheten har vært mer restriktiv, snarere tvert imot.

Forvansker integreringen

Sikkert er det at den hysteriske horden forsterker en rekke problemer i integreringspolitikken. Hvis minoriteter virkelig begynner å tro at innfødte flest hater dem, vil viljen til tilpasning reduseres og rekrutteringen til ekstremisme øke.

Modige innvandrere som tar del i ordskiftet med standpunkter langs hele spekteret fra høyre mot venstre, fra ateisme til dyp tro, er blant lyspunktene i integreringspolitikken.

Sumaya Jirde Ali kan med fordel slutte å banne om Sylvi Listhaug, men jeg håper hun er sterk nok til ikke å la seg knekke av hysterikerne.